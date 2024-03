Una gran intervista al comandante in capo delle forze ucraine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link:&n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Firenze, 29 marzo 2024 - A Stefano Pioli sembrerà di riaprire il cassetto del dolore. Che da sei anni custodisce gelosamente dentro di sé. Perché per lui sarà impossibile dimenticare i giorni della ... (sport.quotidiano)

Annalisa sarà la madrina del Roma Pride 2024 : ad annunciarlo è la stessa cantante, che in un lungo post Instagram si è detta “onorata” di prestare il volto alla manifestazione, giunta quest’anno ... (diredonna)

C'è anche una neonata di 4 mesi fra i tre dispersi finiti in mare al largo di Lampedusa durante le operazioni di soccorso della Trotamar III. In area Sar, il veliero della ong tedesca... (ilmessaggero)

Ma quanti stranieri ci possono stare in una classe Ma sono davvero stranieri - Dopo il caso Pioltello e il tweet del ministro Valditara facciamo il punto sulla questione dell'integrazione a scuola ...famigliacristiana

ONE PIECE, i Cinque Astri di Saggezza possono ancora comandare i Pacifista - Gli avvenimenti del capitolo 1111 di ONE PIECE sembrano aver confermato un'interessante verità sui Pacifista del Governo Mondiale.anime.everyeye

Aston Martin, la nuova Vantage è un missile: 665 cv e 800 Nm di coppia. Celebra i 74 anni di storia del brand al suono del V8 - Per rappresentare la quintessenza dell’auto sportiva secondo Aston Martin, arriva la nuova Vantage. Pensata per essere la più veloce Vantage di sempre, la nuova arrivata entra in ...motori.ilmessaggero