Un mondo a parte | come finisce il film con Antonio Albanese?

Siamo stati a Pescasseroli per incontrare il cast e vivere i luoghi dove è stato girato Un mondo a parte , il film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Un mondo a parte non è ... (movieplayer)

Partenza sprint per il film Un mondo a parte. La pellicola del regista Riccardo Milani porta in scena un’Italia in via d’estinzione. Un mondo a parte che sopravvive con sempre maggior difficoltà. ... (optimagazine)