(Di venerdì 29 marzo 2024) "Immaginate un mondo senza telefoni, televisori e computer, dove per comunicare con un parente lontano bisogna scrivergli e aspettare anche per un mese la risposta". E’ iniziato così il primo degli incontri tra Filippo De Renzis, appassionato radioamatore e presidente Ari sezione di San Benedetto ed i ragazzini della scuola primaria di Montottone dove, per la prima volta, è entrata una radio ricetrasmittente ed un apparecchio del telegrafo. "Ho raccontato loro dell’invenzione del telegrafo da parte di Samuel Morse, trasformando l’alfabeto in una serie di punti e linee e di come questa invenzione avesse rivoluzionato le comunicazioni a lunga distanza alla velocità della luce – racconta emozionato Filippo - Morse aveva inaugurato il suo sistema trasmettendo un discorso del presidente degli Stati Uniti da Washington a Baltimora, una distanza di 380 chilometri creando un enorme interesse ...

Il console generale italiano a Ho Chi Minh City, Enrico Padula, ha incontrato venerdì Nguyen Thuc Hien, vicepresidente del comitato del popolo di Can Tho, nel delta del Mekong, per discutere varie ... (ildenaro)

Vertice in casa dem. Faccia a faccia. Schlein-Bonaccini per un posto da capolista - Vertice di tre ore tra i due leader del partito, poi una nota: lavoriamo insieme. Al centro divide ancora la candidatura dell’ex direttore di Avvenire. Ma la sinistra del partito difende la scelta: sa ...ilrestodelcarlino

Un incontro per conoscere i vecchi media - "Immaginate un mondo senza telefoni, televisori e computer, dove per comunicare con un parente lontano bisogna scrivergli e aspettare anche per un mese la risposta". E’ iniziato così il primo degli in ...ilrestodelcarlino

“La Puglia non tratta”: un anno e mezzo di lavoro nel progetto di contrasto allo sfruttamento umano Presentato lo spot di Alessandro Piva - Con “La Puglia Non Tratta” la Puglia è punto di riferimento dell’antitratta. Decine le persone impegnate anche nella quinta edizione del progetto, per far emergere un fenomeno che riguarda ogni anno ...noinotizie