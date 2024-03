Ultime Notizie Roma del 29-03-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora esteri in primo piano i caccia f-16 occidentali quelli che il presidente russo Putin minaccia di colpire ovunque si trovino arriveranno sinceri dell’Ucraina nei prossimi mesi ma non prima dell’estate Attilio tardi saranno 12 uomini di chi è che Stanno terminando l’addestramento in Danimarca Gran Bretagna Stati Uniti in tutto sono 45 getti che verranno forniti un accettazione della consegna degli F16 e vitale ha detto il presidente ucraino tedeschi da combattimento sono con tutta evidenza una minaccia per Mosca del resto apriranno una nuova fase del conflitto la guerra in Europa aggiunto per la prima volta 1945 un fatto reale Chiama Ciro Landi una fase prima elica quella Russia ha chiuso zielinski tutto di Nando l’allarme lanciato in ...