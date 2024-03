UFFICIALE ? Supercoppa Italiana | arriva la decisione sul format!

Leggi tutta la notizia su inter-news

La2024, vinta dall'Inter, si è giocato coldella final four con quattro squadre contendenti. Oggi in Lega si è deciso sulla prossima edizione.? Nel corso della riunione dell'Assemblea della Lega Serie A le Società hanno affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando ila 4 squadre per la disputa della, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita. Dunque, è confermato ilportato in auge nell'ultima edizione vinta dall'Inter. Oltre alla vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia, ripotranno partecipare anche la seconda classificata della Serie A e l'altra finalista della coppa nazionale.