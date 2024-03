(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – Quattordicierativeper un totale di 3 milioni e settecentomila euro e la salvaguardia dimilledi. Questi i risultati di un anno di 'Small2Big', il progetto dell’Unione Europea promosso e sviluppato da Cfi-erazione Finanza Impresa per favorire lo sviluppo del mercato finanziario delle imprese sociali riducendo, al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 29 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Quattordici coop erative finanziate per un totale di 3 milioni e settecentomila euro e la salvaguardia di quasi mille posti di lavoro . Questi i risultati di un ... (calcioweb.eu)

I risultati di un anno di 'Small2Big', il progetto dell’Unione Europea promosso e sviluppato da Cfi- coop erazione Finanza Impresa per favorire lo sviluppo del mercato finanziario delle imprese ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Quattordici coop erative finanziate per un totale di 3 milioni e settecentomila euro e la salvaguardia di quasi mille posti di lavoro . Questi i risultati di un anno di 'Small2Big', il ... (periodicodaily)

Ue, Cfi: con 'Small2Big' 14 coop finanziate per 3,7 mln, salvaguardati quasi 1000 posti di lavoro - I risultati di un anno di 'Small2Big', il progetto dell’Unione Europea promosso e sviluppato da Cfi- Cooperazione Finanza Impresa per favorire lo sviluppo del mercato finanziario delle imprese sociali ...adnkronos

Festival del Verde e Paesaggio, giardinaggio per balconi contro la crisi del clima e riscoperta urbana ‘open air’ - Ma accanto a temi globali e complessi come questi si parlerà tanto anche di slow garderning, il giardinaggio del futuro, in una sintonia totalmente rinnovata con la natura e con un utilizzo totalmente ...padovanews

Metalcoop, Frangi (Cfi): "I suoi 30 anni esempio che dimostra che la legge Marcora funziona" - “I due terzi delle imprese che si costituiscono in Italia non arriva al terzo anno. Dovete essere orgogliosi dei vostri 30 anni, oggi festeggiamo anzitutto il lavoro e il successo dei soci di Metalcoo ...adnkronos