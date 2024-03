Ucraina-Russia | le notizie di oggi in diretta | Caccia italiani intercettano aerei russi sul Baltico Belgio | «Mosca ha pagato eurodeputati per promuovere la sua propaganda»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ledi venerdì 29 marzo sull’attentato ae sulla guerra in, in. Il bilancio delle vittime dell'attentato al Crocus City Hall sale a 144; Ria Novosti: «Nove arresti in Tagikistan per la strage di». Ankara: «Attacco aimpossibile senza l’aiuto degli 007 stranieri»