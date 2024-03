Ucraina | la Chiesa russa ‘benedice’ l’operazione speciale | “È guerra santa”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "militare" della Russia contro l’è "una". Lo afferma il Concilio mondiale del popolo russo che si è svolto a Mosca sotto la presidenza del Patriarca Kirill. "Nel corso delmilitare, il popolo russo difende con le armi in pugno la propria vita, la libertà, la statualità, l’identità civile, religiosa, nazionale e culturale, nonché il diritto di vivere sulla propria terra entro i confini dello Stato russo unito. Da un punto di vista spirituale e morale,militareè una", a difesa dell'"unico spazio spirituale dellaRussia" e a protezione del ...

