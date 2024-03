Ucraina | caccia italiani intercettano aerei russi nel Mar Baltico

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il cielo sopra il Marè stato testimone di episodi che hanno richiamato l’attenzione sulla sicurezza aerea internazionale. La Task Force Air 4th Wing dell’Aeronautica Militare Italiana, operante dalla base di Malbork in Polonia, è stata impegnata in due distinte missioni per intercettaresopra le acque internazionali, precisamente nelle giornate del 28 e del 29 marzo. Queste azioni sottolineano l’importanza cruciale delle operazioni di sorveglianza aerea nel mantenimento delle relazioni internazionali e della sicurezza collettiva. Durante le missioni, iEurofighter Typhoon, noti anche come F-2000, sono stati rapidamente mobilitati in risposta agli allarmi ricevuti dal centro di comando NATO situato a Uedem, in Germania. L’impossibilità di stabilire comunicazioni ...