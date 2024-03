‘Tutti Taxi per Amore Day’ | sabato prossimo torna la giornata di Festa e Solidarietà per i ragazzi del Don Guanella

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sabato 6 aprileTuttiperDay – Il Canto dei Colori: 100accompagneranno le ragazze e iospiti dell’Opera Donin visita alla Villa di Massenzio sull’Appia Antica. La seconda tappa dellasarà al Gianicolo, con un’esibizione della banda musicale della Polizia Locale in ricordo di Anna Vincenzoni, l’ex assessora del Municipio I scomparsa un anno fa e da sempre sostenitrice dell’iniziativa. L’evento è organizzato dall’Associazione TuttiPer– OdV, in collaborazione con Insieme Next Gen – APS e con il supporto dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina. Ad accompagnare inel loro tour anche i ...

