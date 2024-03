Tusk | Guerra in Europa rischio reale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 29 marzo 2024) 14.40 Lainè per la prima volta dal 1945 un". "E' l' era prebellica, non sto esagerando. Sta diventando ogni giorno più evidente". Lo ha detto il premier polacco,in un' intervista col network Lena. "Non voglio spaventare nessuno, ma lanon è più un concetto del passato. E'ed è incominciata più di due anni fa. La cosa preoccupante è che ogni scenario è possibile", affermache aggiunge: "dobbiamo essere pronti. Ma l'ha ancora molta strada da fare".