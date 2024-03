Turchia | domenica si vota per le amministrative Il “sultano” Erdogan punta alla riconquista di Istanbul e Ankara

(Di venerdì 29 marzo 2024) ‘Yeniden’, ‘Di nuovo’. È questo il messaggio che campeggia sui poster elettorali nella più grande città turca. Accanto al volto del presidente Recep Tayyipe del candidato sindaco che sostiene, l’ex ministro dell’Ambiente e dell’Urbanizzazione Murat Kurum. Con lein programma, non solo ama in tutto il Paese, il partito Akp del capo di Stato turco vuolere la città sul Bosforo, doveè nato. Alle elezioni del 2019 si impose il politico di opposizione Ekrem Imamoglu, che da sindaco uscente si è ricandidato e, secondo i sondaggi, è in vantaggio sullo sfidante sostenuto dal. Proprio nella metropoli il capo dello Stato ha iniziato nel 1994 la sua carriera ...

