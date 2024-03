Tumore alla prostata | la Toscana studia programmi alternativi di screening

(Di venerdì 29 marzo 2024) Firenze, 29 marzo 2024 – È partito l'1 febbraio e durerà due anni il progetto che servirà a misurare i benefici didiper ile dunque la loro efficacia nel ridurre l'uso di test del Psa nel sangue, marcatore fino ad oggi insostituibile nell'indagine di questa patologia. La Regionenei mesi scorsi si era aggiudicata mezzo milione di euro, grazie ad un bando nazionale del ministero della Salute e con una recente delibera, proposta dall'assessore regionale al dirittosalute Simone Bezzini, queste risorse sono state assegnate a Ispro, l'istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, per svolgere le attività del progetto, che coinvolge anche unità operative individuate dalle ...

