Tudor Ho visto giocatori orgogliosi Immobile? Ci conto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il tecnico croato si prepara all'esordio sulla panchina della Lazio ROMA - "Ho, non siamo da 9° o 10° posto. Vogliono fare meglio, con il tempo capiremo come. Bisogna vedere come reagiranno alla lunga, con il tempo. Qui ci conosciamo tutti da poco, si vedrà con il tempo, c