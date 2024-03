Trento-Monza e Perugia-Milano | semifinali Superlega volley 2024 | le date da gara-1 a gara-5 | orari | programma | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Domenica 31 marzo, nel giorno di Pasqua, iniziano le serie delledei playoff Scudetto della2023-dimaschile.partoriranno le due finaliste che andranno a giocarsi tutto nella serie finale. I campioni d’Italia in carica si sono sbarazzati 3-0 di Modena, e ora attendono i sorprendenti brianzoli di Massimo Eccheli. Sfida che in stagione si è già giocata più volte, e nella partita più importante, quella in semifinale di Coppa Italia, è stata proprioad estromettere i ragazzi di Fabio Soli. Nell’altra semifinale va in scena la riedizione del primo turno del campionato scorso, quandoestromesse la favoritissimadalla corsa ...