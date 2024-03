Trenord | otto nuovi treni sulle linee lombarde | ecco le tratte potenziate

(Di venerdì 29 marzo 2024)sui binari lombardi. Da domani, sabato 30 marzo, dueconvogli Caravaggio inaugureranno il servizio sulla linea Milano-Ponte San Pietro via Carnate, quattroDonizetti inizieranno a circolare sul collegamento fra Milano e Tirano e aumenteranno a sei le corse sui collegamenti locali in Valtellina. Un terzo Caravaggio raggiungerà la linea Milano-Mortara-Alessandria, in aggiunta ai due in servizio dallo scorso 5 febbraio, mentre sulla linea Milano-Lodi-Cremona-Bozzolo tornerà a viaggiare un secondo treno nuovo ad alta capacità, dopo la temporanea sostituzione dovuta all'avvio del cantiere Mantova-Bozzolo. Complessivamente, saranno 12 le corse sulla linea effettuate da, cioè la metà dell'offerta giornaliera. Con le immissioni ...

