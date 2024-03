Trasporti | servizio treni merci Cina-Europa collega Taiyuan e Mosca

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 mar – (Xinhua) – Oggi e’ entrata in funzione una nuova linea ferroviaria internazionale per il trasportoche, capoluogo della provincia settentrionale cinese dello Shanxi, con, la capitale russa. Questa mattina e’ partito un trenocarico di ogni tipo di articoli, tra cui ricambi auto, elettrodomestici, raccordi in ghisa e caolino in 55 container, dalla stazione di Huanghouyuan a, segnando l’inaugurazione del. Il treno dovrebbe percorrere quasi 5.000 chilometri per raggiungereattraverso il porto di confine di Erenhot. Secondo Wang Xingdong, vice direttore della Huayuan International Land Port Co., Ltd., la provincia dello Shanxi ha aperto 15 rotte ...

