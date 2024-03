Tragedia sul monte Conero | donna precipita davanti ai familiari e muore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sirolo (Ancona), 29 marzo 2024 –nella tarda mattina di oggi sul. Non c’è stato nulla da fare, unadi circa 50 anni della Repubblica Ceca è morta. Si trovava con alcunisulla sommità del, in territorio di Sirolo. Pare si sia sporta troppo da un crinale. Ha fatto un volo di tantissimi metri. L’elicottero che si è alzato in volo dall’ospedale regionale di Torrette ha avuto difficoltà a individuare il punto in cui lasi trovava e per le manovre a causa del forte vento. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco da Ancona e da Osimo, i sanitari del 118 per tentare le manovre salvavita e i carabinieri Forestali e il soccorso alpino. Presenti anche gli agenti della municipale. Informato il sindaco Filippo Moschella. E’ ...