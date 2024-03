Traffico Roma del 29-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Luce VerdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondi per incidente resta chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione in direzione della Salaria Ci sono code a partire da via Prenestina di conseguenza sul tratto Urbano della 24Teramo è chiusa l’immissione sulla tangenziale per chi proviene dal raccordo anulare e di diretto verso la Salaria incidente anche su via Laurentina rallentamenti e code nei pressi di Castel di Leva ci spostiamo sul raccordo anulare persi sta in fila in carreggiata esterna tra Appia e Tuscolana E questa sera alle 21 la Via Crucis al Colosseo con la presenza di Papa Francesco prevista un’area di massima sicurezza alla quale si accede attraverso cinque varchi Per quanto riguarda la viabilità già attiva e le chiusure alnella zona e le modifiche per il trasporto ...