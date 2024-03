Traffico previsto a Pasqua e Pasquetta | quando partire | i consigli di Autostrade

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bologna, 29 marzo 2024 – Giornata da bollino rosso per i 2,5 milioni di italiani in viaggio per il ponte di. Se l’esodo, soprattutto verso sud, è iniziato ieri è dal pomeriggio di oggi che è atteso il grande afflusso di vetture lungo le principali arterie italiane. A fare il punto della situazione è il direttore del Tronco di Bologna diper l’Italia Stefano Vimercati: “Ci sarà un flusso importante da Nord a Sud, soprattutto lungo l’A1 Milano - Napoli direzione sud, e la A14 Bologna-Taranto verso Rimini, la costiera romagnola, Ancona e Pescara. Attendiamo un incremento deldalle 15 di oggi fino a tarda sera”.: le previsioni meteo / Idee e ricette perUna grossa percentuale di italiani passerà per il Tronco di Bologna, doveha sospeso ...

