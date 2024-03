Torna la Serie A | il top player non ce la fa | salta il big match

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il campionato diA è pronto a ripartire dopo la sosta, con un topche non ci sarà a causa dell’infortunio subito in Nazionale. L’ultima sosta per le Nazionali è giunta al termine e le squadre sono pronte ad affrontare il finale di stagione senza nessuna pausa. Tutti pronti perre a lavorare per raggiungere i propri obiettivi, con l’Inter chiamata are alla vittoria nelcontro l’Empoli per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto. Sempre più calda la lotta per strappare il pass per la prossima Champions League, con Milan e Juventus attesi dalle importanti sfide contro Fiorentina e Lazio. Se per i rossoneri l’obiettivo è quello di riprendere da dove aveva interrotto, per gli uomini di Massimiliano Allegri c’è il bisogno dire a vincere dopo i soli sette ...

Serata ricca di avvenimenti nel girone B della Serie C 2023 / 2024 , che ha visto andare in scena le prime quattro partite della trentaquattresima giornata. Dopo otto risultati utili consecutivi cade ... (sportface)

Lautaro Martinez ha vissuto un pomeriggio turbolento dopo aver visto l’aereo partire in ritardo. Ha saltato l’allenamento odierno, ma sta tornando come meglio non poteva fare in Italia. STORICO – ... (inter-news)

Matteo Berrettini Torna in campo: chi saranno gli avversari a Marrakech Ranking da scalare - Matteo Berrettini tornerà in campo al torneo ATP 250 di Marrakech, che andrà in scena sulla terra rossa della località marocchina dal 1° al 7 aprile. Il tennista italiano, reduce dalla finale persa al ...oasport

Atalanta, ultime di formazione Sky: Koopmeiners in panca, ma c'è un dubbio per sostituirlo - Ultime di formazione in casa Atalanta, in vista del match di domani contro il Napoli, direttamente da Sky Sport ...tuttonapoli

Mourinho Torna in Serie A: le cifre della firma - Mourinho Torna in Serie A: clamoroso quello che potrebbe succedere all’inizio della prossima stagione. Lo Special One di nuovo nel massimo campionato. Le cifre della firma Il suo addio alla Roma non è ...asromalive