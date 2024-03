Tony Effe ancora in vetta alla hit parade | Nannini debutta sesta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Presidiano saldamente la loro posizione tra le hit della settimana gli album più ascoltati, mentre le new entry come il nuovo album di Giannae la collaborazione tra Future e Metro Boomin si piazzanoe ottava posizione. Non cambia nulla invece tra la prima e quinta posizione della top ten che vede confermare in cimaclassifica Icon di, l'icona della trap in Italia che appena uscito la scorsa settimana ha conquistato ladegli album più venduti secondo le rilevazioni di Fimi/Gfk. Stabile, rispetto a sette giorni fa, anche Kid Yugi con I Nomi del Diavolo, in seconda posizione. E così la terza, con Rose Villain, reduce dpartecipazione al festival di Sanremo, con Radio Sakura. Rimane al quarto posto anche Nei ...