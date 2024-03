(Di venerdì 29 marzo 2024) L'agenzia che rappresenta Sandrosvela come sono andate realmente le cose circa la nuova indagine sul giocatore del Newcastle aperta dper aver scommesso su partite di calcio anche dopo il trasferimento in Premier League.

Sandro Tonali nella bufera per un nuovo caso scommesse . Il centrocampista italiano è stato infatti "raggiunto da un'incriminazione di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole ... (ilfogliettone)

Eddie Howe in conferenza ha difeso Tonali dopo le accuse arrivate da parte della FA: "È stato molto onesto con noi, non puniamolo ulteriormente ma andiamo alla radice del problema"Continua a leggere (fanpage)

Tonali si era autodenunciato lui stesso ad ottobre alla Federcalcio inglese: “Vuole mettere un punto” - L'agenzia che rappresenta Sandro Tonali svela come sono andate realmente le cose circa la nuova indagine sul giocatore del Newcastle aperta dalla Federcalcio ...fanpage

Tonali si è autodenunciato alla Football Association: "Vuole mettere un punto e ripartire" - In conferenza: «Quando si è trasferito dall’Italia all’Inghilterra, la malattia già c’era. Bisogna andare alla radice del problema» Eddie Howe su Tonali: «È stato onesto con noi, ha ammesso di avere u ...informazione