Tonali e la bufera scommesse | “Voglio chiudere questa parentesi negativa e ripartire” Il Newcastle | “Non punitelo”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Sandrovuole “mettere un punto definitivo a unae molto dolorosa della propria vita econ forza al termine della squalifica”. È la posizione del centrocampista deldeferito anche dalla giustizia sportiva inglese per lenon consentite, così come espressa da una nota all'Ansa dei suoi procuratori., sottolinea l’agenzia GRSports, si è autodenunciato alla Football Association e collabora con la Fa così come ha già fatto con la giustizia della Figc. In Italiaè stato sanzionato con una squalifica di 10 mesi, più 8 di servizi sociali., nuove accuse: 50sul calcio appena arrivato al ...