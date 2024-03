Tiziano Nicoletti | Con 4 milioni il Piazzone si può riqualificare E poi canoni calmierati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Da ragazzo lo chiamavano Rambo ("ero fissato con Silvester Stallone", racconta). Oggi non gira più con la fascia rossa legata alla testa e sebbene, indossi gli abiti blu dell’avvocato e anche la toga quando è in Tribunale, capita che qualcuno lo saluti ancora con "ciao Rambo". "Anche se il mio vero soprannome – svela seduto nella nostra redazione – era ed è Papalla". E da cosa deriva? "Lo so che sembrerà strano, vista la mia altezza, ma da bimbo giocavo a pallacanestro e il mio primo allenatore, Franco Ghimenti detto Gancio, mi affibbiò quel soprannome". Ma non ci sono solo le aule di giustizia nella vita di. Dopo che Sandro Bonaceto si è dimesso è entrato lui in consiglio comunale dove è capogruppo (’monocomposto’), appunto, della Lista che porta il nome dell’ex candidato sindaco. Ma è anche leader di Spazio Progressista. Ed è ...