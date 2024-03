The Witcher 4 | più di 400 sviluppatori sono al lavoro sul gioco

(Di venerdì 29 marzo 2024) CD Projekt RED ha svelato che attualmente il team interno che si sta occupando dello sviluppo di The4, contraddistinto dal nome in codice di Project Polaris, ha superato le 400 persone assestandosi nello specifico a ben 403. Il team con sede in Varsavia ha inoltre affermato che ilsi trova attualmente in una fase di pre-produzione, con il rilascio che di conseguenza è ancora piuttosto lontano. Difatti stando a queste informazioni ufficiali, con ogni probabilità serviranno almeno altri tre o quattro anni di sviluppo prima del lancio ufficiale. Fatta questa precisazione, CD Projekt RED ha confermato che lo sviluppo di The4 ha goduto di una marcata accelerazione in seguito al lancio di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, espansione delche ricordiamo è stata ...

Netflix è entrata in pre-produzione della serie su Geralt Di Rivia, ma sta già lavorando alla stagione 5 di The Witcher Dopo l’annuncio dell’inizio della pre-produzione della quarta stagione , ... (tuttotek)

The Witcher 3: Wild Hunt è pronto ad accogliere una nuova mod nata con l’obiettivo di rendere il gioco di CD Projekt RED un titolo “next gen” . Si tratta nello specifico della mod HD Reworked Project ... (game-experience)

CD Projekt RED ha condiviso degli aggiornamenti in merito allo sviluppo di The Witcher 4 e di Cyberpunk 2077 , confermando inoltre di essere al lavoro su una nuova IP nota con il nome in codice di ... (game-experience)

Cyberpunk e The Witcher potrebbero arrivare su mobile - CD Projekt Red ha parlato delle possibilità future di The Witcher e Cyberpunk 2077, non escludendo l'uscita futura su mobile.spaziogames

The Witcher 4: c'è già un esercito di sviluppatori al lavoro, assicura CD Projekt - Il nuovo report finanziario di CD Projekt fa da sfondo a degli interessanti aggiornamenti sullo sviluppo di The Witcher 4 Polaris ...everyeye

The Witcher 4: il team di sviluppo attuale conta più di 400 persone - CD Projekt Red ha confermato che il team attualmente al lavoro su The Witcher 4 è formato da 400 persone, entrerà in produzione quest'anno.multiplayer