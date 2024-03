The Sims diventa un film? Margot Robbie potrebbe produrre il live action

(Di venerdì 29 marzo 2024) Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il videogioco There unprodotto da. Dopo aver sondato il terreno dell’universo ludico nei panni di Barbie, l’attrice e produttrice australiana sarebbe al lavoro sul nuovo progetto. Reduce dal successo rastrellato al box office con Barbie – sebbene nell’award season ilsia stato meno fortunato –avrebbe già un altro progetto in cantiere. Questa volta, però, non sarà coinvolta davanti la macchina da presa. Di recente, infatti, The Hollywood Reporter ha svelato che il noto videogioco Thepresto avere il suosul grande ...

The Sims 5: l'enorme mappa open world al centro degli ultimi leak - A diversi mesi di distanza dalla conferma da parte di EA che The Sims 5 sarà gratis, trapelano in rete tanti dettagli inediti sul prossimo, ambizioso capitolo dell'iconica serie sim-life targata Maxis ...everyeye

The Sims 5: un leak svelerebbe parte della mappa, sembra enorme! - In un post su Reddit un utente ha mostrato ciò che afferma essere un leak della mappa incompleta di The Sims 5: sarebbe davvero enorme.tomshw

Spaghetti alla Fiamma Furiosi ispirati da The Sims - The Sims è entusiasta di mostrare la rivisitazione infuocata di Matty Matheson dell’iconico piatto Spaghetti alla Fiamma Furiosi.playstationbit