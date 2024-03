Test psicoattitudinali | Gratteri attacca | “Facciamoli anche ai politici per alcol e droga”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Parole forti quelle pronunciate dal procuratore di Napoli, Nicola, in merito aiai magistrati. “Se li vogliamo fare, dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità di governo e per chi si occupa della gestione della cosa pubblica” ha detto a margine di una conferenza L'articolo proviene da Il Difforme.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ai nuovi test per i magistrati, dopo una lunga discussione tenutasi ieri a Palazzo Chigi, che ha edulcorato il test o iniziale. Secondo quanto ... (ildifforme)

Roma, 28 marzo 2024 – Via libera da Palazzo Chigi ai Test psicoattitudinali per l’accesso alla professione dei magistrati dal 2026, forse simili a quelli cosiddetti “Minnesota”, che valutano la ... (ilfaroonline)

Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Credit: AGF - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio difende la norma che introduce Test psicoattitudinali per i nuovi magistrati e – rispondendo a una provocazione lanciata da Nicola Gratteri, procuratore di ...tpi

GIUSTIZIA, LUPI: FAVOREVOLI A Test psicoattitudinali, NON E’ LESA MAESTA’ - Roma, 29 mar - “siamo favorevoli alla proposta del ministro nordio per i Test psicoattitudinali a chi vuole diventare giudice, ripetiamo che non è lesa maestà. E per i politici il giudice più severo è ...9colonne

Test per i magistrati, Bongiorno (Lega): "Sono inadeguati, ancora non abbiamo scritto le regole" - Giulia Bongiorno: "I Test non riguardano le toghe, ma le future toghe. Io ne ho sempre parlato all'interno di un discorso più ampio, sostenendo l'inadeguatezza del concorso per l'accesso alla magistra ...globalist