Test di paternità | quando si può effettuare | come e il consenso della madre

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 29 marzo 2024) Mater semper certa, pater nunquam. La nota espressione latina, che possiamo tradurre“è sempre certa la, non chi sia il padre”, indicalasia per sua natura incerta. O, meglio, che la maternità è stata storicamente considerata certa in quanto associata a colei che partorisce il bambino. Sebbene oggi questa associazione non sia più così solida (basi pensare alle altre forme di maternitàquella prevista dalla gestazione per altri), resta valida la necessità in diversi casi di ricorrere a undi. Esso è il fruttovolontà di ricercare labiologicaquesta non è certa e la sua identificazione può avere importanti ripercussioni di tipo legale. In cosa ...