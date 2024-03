Terremoto in Grecia | scossa avvertita anche in Calabria | Puglia e Sicilia

(Di venerdì 29 marzo 2024)di magnitudo 5.8 al largo della Costa Occidentale del Peloponneso, in: il sisma è stato avvertitoinorientale. A quanto fa sapere l’Ingv, la profondità ipocentrale è stata stimata a 33 km. L’epicentro delè a circa 40 km dalla costa greca, tra le città più vicine c’è Pyrgos a nord- est, l’isola di Zante a nord-ovest. L’area in cui è avvenuto il sisma è prossima all’area epicentrale del forte(Mw 6.8) del 26 ottobre 2018 avvenuto a 30 km da Zante. Per quell’evento era stata diramata un’allerta tsunami che poi era stata revocata alcune ore dopo.questoha attivato il Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv, essendo la magnitudo ...

Pubblicato il 29 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il Terremoto di magnitudo 5.8 di oggi al largo della Costa Occidentale del Peloponneso, in Grecia , è stato avvertito anche in Puglia , Calabria e Sicilia ... (dayitalianews)

«Un Terremoto di questo tipo può generare uno scuotimento in altre zone, diventando un innesco per nuove scosse ». A dirlo il presidente dell'Istituto Nazionale di... (ilmessaggero)

(Adnkronos) – Il Terremoto di magnitudo 5.8 di oggi al largo della Costa Occidentale del Peloponneso, in Grecia , è stato avvertito anche in Puglia , Calabria e Sicilia orientale.A quanto fa sapere ... (webmagazine24)

Terremoto al largo del Peloponneso avvertito anche in Italia: che succede - Alle ore 08:12 italiane di oggi, un Terremoto di magnitudo Mw 5.8 è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’Ingv di Roma al largo ...iltempo

Terremoto - Forte scossa in Grecia, avvertita anche in Italia (Sicilia, Calabria e Puglia). Magnitudo 5.8 - Il Terremoto più forte che colpisce quella zona della Grecia dal 2005.3bmeteo

Terremoto in Grecia, scossa avvertita anche in Puglia, Calabria e Sicilia - Il Terremoto di magnitudo 5.8 di oggi al largo della Costa Occidentale del Peloponneso, in Grecia, è stato avvertito anche in Puglia, Calabria e Sicilia orientale .A quanto fa sapere l'Ingv, la ...adnkronos