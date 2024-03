Terremoto Grecia | l' Ingv | «Un sisma di questo tipo può essere un innesco per scosse in altre zone»

(Adnkronos) – Il Terremoto di magnitudo 5.8 di oggi al largo della Costa Occidentale del Peloponneso, in Grecia , è stato avvertito anche in Puglia , Calabria e Sicilia orientale.A quanto fa sapere ... (periodicodaily)

Terremoto in Grecia, scossa avvertita anche in Puglia, Calabria e Sicilia - Il Terremoto di magnitudo 5.8 di oggi al largo della Costa Occidentale del Peloponneso, in Grecia, è stato avvertito anche in Puglia, Calabria e Sicilia orientale .A quanto fa sapere l'Ingv, la ...adnkronos

