Terra Amara orario 29 marzo 2024 | stasera va in onda su Canale 5 ? Le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di venerdì 29 marzo 2024)29, leva in29? Betul decide di interrompere sia la relazione sentimentale che quella lavorativa con Colak, al fine di spronarlo a chiederla in sposa. Il piano funziona e Colak si presenta a casa di Sermin per chiederle la mano della figlia. Sermin acconsente e i due fidanzati decidono di convolare a nozze il prima possibile. Intanto, Hakan, convinto di aver perso Zuleyha per sempre, decide di vendere le sue quote dell’azienda Yaman Kara Costruzioni al signor Hikmet. Il tentativo di Betul di avvelenare Colak fallisce quando l’uomo si accorge che la bevanda che lei gli sta offrendo è avvelenata. ...