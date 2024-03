Terminati i lavori di riqualificazione | riaprono i parchi Locatelli e Leidi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bergamo. È stato riaperto nella mattina di venerdì 29 marzo il Parco, un’area verde nel cuore della città, tra via Broseta, via Nullo e via Diaz, molto frequentata dai cittadini, in particolare dai più piccoli grazie alla presenza nel parco della ludoteca. Ihanno riguardato una complessivadell’area con interventi specifici legati sia all’usura degli spazi e delle strutture esistenti, sia alle caratteristiche del verde lì presente che, creando ampie zone d’ombra, impedisce la crescita dell’erba e favorisce, invece, la presenza di terra e, con le piogge, di fango con disagio per l’utenza. In particolare, tutte le pavimentazioni realizzate all’interno del parco sono state scelte nel rispetto e in conformità ai seguenti Requisiti C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi: – tutela del suolo e degli habitat ...