Teotino | «Acerbi-Juan Jesus | restano ancora tanti dubbi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 29 marzo 2024)non chiude la polemica legata a Francescoe non si ritiene soddisfatto della decisione della Procura Federale, anzi. Il giornalista in collegamento con gli studi di Sky Sport esprime la sua opinione. – Gianfranco: «Le dichiarazioni di Abodi sono state ragionate, anche io ho deiche il Giudice Sportivo abbia avuto tutte le informazioni necessarie per arrivare a una decisione, le indagini secondo me sono state frettolose. Abodi sottolinea fortemente come la lotta al razzismo debba essere un elemento cardine di qualsiasi politica delle istituzioni sportive italiane. I punti interrogativitutti aperti e mi dispiace che non sia stata impugnata perché c’era la possibilità di fare un supplemento di indagine e capire cosa è ...