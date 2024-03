Tennistavolo | la Race to Paris aggiornata | Debora Vivarelli potrebbe affidarsi al ranking per qualificarsi ai Giochi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Con l’assegnazione e la successiva accettazione di tutte le quote riservate alle prove a squadre delaiOlimpici di Parigi 2024, si passerà ora ai tornei di qualificazione del doppio misto (su base mondiale), previsto ad Havirov (Repubblica Ceca) l’11-12 aprile (4 coppie staccheranno il pass, in gara per l’Italia John Oyebode e Gaia Monfardini), e dei singolari (su base continentale), con l’appuntamento per l’Europa in programma a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) il 15-19 maggio (5 pass in palio sia per gli uomini che per le donne). Una volta disputati tutti gli eventi di qualificazione diretta si completeranno i processi di distribuzione delle carte olimpiche attraverso leto: per il doppio misto gli ultimi 5 posti saranno assegnati tramite ilche verrà chiuso il 7 ...