Tennis | Medvedev ko | Sinner vola in finale a Miami

Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev per un posto in finale al Masters di Miami : Il match non prima delle 20, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. ... (digital-news)

Sinner bello da paura: Medvedev ancora ko, è finale a Miami - Il numero 1 d'Italia padrone assoluto del campo dall'inizio alla fine del match: terza finale in carriera a Miami, dove affronterà Zverev o Dimitrov ...tennisitaliano

Master 1000 di Miami: Sinner sbaraglia Medvedev e vola in finale - Il Tennista altoatesino, numero 3 del ranking mondiale e 2 del tabellone, ha dominato in semifinale il campione uscente russo Daniil Medvedev, 4 Atp e terza testa di serie, con un rapido 6-1 6-2, in ...gazzettadiparma

Sinner travolge Medvedev in semifinale a Miami: 6-1 6-2 in 69 minuti - Jannik Sinner torna in campo a Miami per la semifinale del Masters 1000 contro il russo Daniil Medvedev. L'azzurro è ad un passo dalla finale del torneo e un'eventuale vittoria ...leggo