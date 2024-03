Tennis | dove giocheranno gli italiani la prossima settimana Presenza nutrita a Marrakech

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Non è ancora terminato il combined di Miami ed è già tempo di pensare ai tornei delladel: in programma tre ATP 250 a, Houston ed Estoril, il WTA 500 di Charleston ed il WTA 250 di Bogotà. In tutto, tra tabelloni principali e qualificazioni, saranno undici gli azzurri al via: il drappello più numeroso sarà quello presente a, con Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini già in main draw (i primi due saranno tra le teste di serie), e Fabio Fognini, Matteo Gigante e Stefano Napolitano impegnati nelle qualificazioni. All’Estoril ci saranno, invece, Lorenzo Musetti, che sarà inserito tra le teste di serie, e Luca Nardi, il quale dovrà partire dal tabellone cadetto. A Houston, invece, sarà in main draw Luciano Darderi. Tra le donne, infine, a Charleston ...