Tempesta d' amore | anticipazioni italiane | Leon denuncia Paul

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 29 marzo 2024) La rivalità traThormann eLindbergh continuerà ad essere al centro degli episodi italiani did'. I due giovani, però, come annunciano ledella soap opera tedesca, arriveranno ad un punto di non ritorno conche deciderà addirittura dire Lindbergh. Ricordiamo che, di recente, Josie Klee ha finalmente scoperto gli intrighi e le macchinazioni di Constanze Von Thalheim ai danni suoi e diaffinché si separassero, ma ha scelto di continuare lo stesso la sua relazione con. Quest'ultimo, però, sarà sempre più geloso die, dopo aver ottenuto un impiego al Fürstenhof proprio grazie a lui, lo ha sfidato ad una gara di triathlon. Nel frattempo, ...