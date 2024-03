Tegola tremenda per l’ex Napoli | “Infortunio al ginocchio” | quanto tempo starà fuori

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Non arrivano buone notizie perche si è procurato un nuovoal: svelati i tempi di recupero. Negli ultimi anni sono stati davvero tantissimi i calciatori azzurri che hanno lasciato la maglia azzurra. Come spesso è accaduto, però, non tutti hanno trovato altrove le fortune vissute all’ombra del Vesuvio. Nell’estate di due anni fa, la dirigenza azzurra ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa. I tifosi erano in subbuglio per aver lasciato partire i giocatori che negli ultimi 10 anni avevano scritto la storia del. Tra i tanti che hanno lasciatonel corso dell’estate 2022, c’è anche l’allora capitano Lorenzo Insigne.numero 24 azzurro ha deciso di cambiare radicalmente vita volando in Canada ...