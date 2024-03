Tecnologia | nei computer quantistici migliorata di 10 volte la correzione degli errori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Migliorati di 10gli attuali metodi dinei: è l’importante traguardo raggiunto attraverso una forma di codice da ricercatori della Ibm – guidati da Sergey Bravyi dell’Istituto di ricerca Watson, e pubblicato su Nature – che apre le porte alla cosiddetta ‘era dell’utilità’, quella deirealmente in grado di lavorare su problemi finora impossibili. “L’ostacolo principale alla costruzione disufficientemente grandi per realizzare calcoli avanzati è la fragilità dell’informazione quantistica rispetto alle fonti di rumore esterno”, ha commentato all’Ansa Fabio Sciarrino, del Quantum Lab della Sapienza di Roma. Per risolvere il ...