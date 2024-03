Teatro alla Scala | revocato lo sciopero del 4 aprile | fumata bianca sull’accordo sui lavoratori intermittenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Milano – Lodeiscaligeri, prima programmato per il 20 marzo, in concomitanza con la Prima della maxi produzione "Guillaume Tell", poi posticipato al 4, è stato infine. Lo annuncia in una nota la rappresentanza sindacale Slc Cgil deideldi Milano, “vista la conclusione positiva della vertenza suglie la piena applicazione economica e normativa del rinnovo contrattuale, si revoca loproclamato per il 42024". La decisione è stata presa dopo che il 27 marzo il sindacato e ilhanno raggiunto "un'intesa di massima sulla retribuzione e sulla normativa dei...