Tabellone semifinali Playoff A1 Femminile 2023 2024 volley | gli accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) IldelledeiScudetto della Serie A1di: ecco tutti glidella fase finale del campionato. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica si sono sfidate in serie al meglio delle tre partite per proseguire la corsa verso lo Scudetto. Le vincitrici dei quarti di finale tornano ora in campo per disputare il penultimo turno di questa fase finale del massimo campionato italiano. Le, da disputarsi sempre al meglio delle tre partite, sono in programma tra il 6 ed il 13 aprile e decreteranno le due squadre che si giocheranno la finale (tra il 17 ed il 28 aprile, al meglio delle cinque partite). Le campionesse di tutto dell’Imoco ...