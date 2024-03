Supercoppa Italiana con 4 squadre anche per il 2025

(Di venerdì 29 marzo 2024)il prossimo anno lasarà una sfida tra quattroe si giocherà in Arabia Saudita. A deciderlo l’Assemblea di Serie A che si è riunita con la partecipazione di tutte le 20 associate, dopo che nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di un ritorno alla vecchia formula con la squadra scudettata che sfida la vincente della Coppa Italia. “Nel corso della riunione le società hanno affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando il format a 4per la disputa della, in programma nel mese di gennaioin Arabia Saudita”, si legge nel comunicato. Si qualificheranno le prime due classificate nel campionato in corso e le finaliste della Coppa Italia. Qualora ci fossero sovrapposizioni sarebbe la terza ...

