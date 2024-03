Supercoppa Italiana | annuncio ufficiale sul format | cosa cambia per i club?

(Di venerdì 29 marzo 2024) É arrivata la decisione della Lega Serie A riguardo lo svolgimento della prossima edizione della. Oggi, dopo l’assemblea di Lega Serie A per discutere suldella prossima edizione della, è stato deciso che la modalità della competizione sarà delle Final Four. L’altra opzione sarebbe stata la finale secca, come siamo stati abituati gli scorsi anni, ma alla fine si è deciso di mantenere ilche quest’anno ha visto l’Inter di Simone Inzaghi alzare la coppa in finale contro il Napoli. Le partecipanti saranno le prime due classificate della Serie A e le finaliste della Coppa Italia. Le finali si giocheranno nel gennaio del 2025 in Arabia Saudita....

