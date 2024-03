Superbonus | Vanessa Pesenti Ance | “Ennesima modifica in corsa | molte famiglie in difficoltà”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024 ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce importanti restrizioni alle agevolazioni fiscali in edilizia e abolisce le poche deroghe ancora concesse. Queste le misure previste: – stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito anche per barriere architettoniche, case popolari (Iacp), cooperative di abitazioni, onlus, aree terremotate o alluvionate (ad eccezione solo per gli iter avviati); – stop alla remissione in bonis; – obbligo di comunicazione preventiva; – blocco della fruizione dei bonus edilizi da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario; – prevenzione delle frodi in materia di cessione dei crediti ACE. Il testo del decreto-legge non è ancora disponibile; le nuove misure entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale....