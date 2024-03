Superbonus | si cambia | c’è una novità importante

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilcontinua ad essere al centro del dibattito politico. L’ultima bozza del decreto prevede unamolto. I dettagli. Sono ore decisive per quanto riguarda il. La misura non ha mai convinto questo governo tanto che il premier Meloni da subito si è messo al lavoro per apportare le modifiche. Tra le diverse, inserite in un decreto ad hoc, c’è anche quella sullo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito.per quanto riguarda il– Notizie.com – © AnsaCome riferito dall’Ansa, su questa norma c’è unamolto. Nell’ultima bozza, infatti, si è deciso di non far valere lo stop per tutti gli immobili danneggiati dai terremoti ...