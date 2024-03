Superbonus | Fina Pd | ' pasticci e ingiustizie | è caos per famiglie e imprese'

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Il nuovo intervento sulnon fa altro che creare confusione e sconcerto in cittadini ed. In particolare le zone terremotate del cratere si vedono cambiare le carte in tavola per l'ennesima volta. Una gestione grave e dannosa che impedisce la programmazione, creando difficoltà ed incertezze a tutti rendendo la ricostruzione un vero percorso ad ostacoli. Si va avanti a spot senza raziocinio quando servirebbe un intervento organico e modulato che rispetti esigenze e differenze dei territori". Così in una nota Michele, senatore e Tesoriere del Pd. "A ciò si aggiunga che oggi i parlamentari di Fdi si sono affrettati ad annunciare che per i crateri sismici sarebbe stata trovata una soluzione, ma hanno dimenticato di precisare che la soluzione è subordinata ad un plafond di soli 400 milioni, ...

