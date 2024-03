Sudafrica | bus precipita in un burrone e prende fuoco | 50 i morti

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una bambina di 8 anni è stata l’unica sopravvissuta della tragedia che ha coinvolto un autobus, che trasportava 46 persone in viaggio verso un pellegrinaggio per il fine settimana di Pasqua. Il mezzo èto per 50 metri da un ponte in uned ha preso, finendo nel vuoto. Il terribile incidente è L'articolo proviene da Il Difforme.

