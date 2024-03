“Stasera c’è Cattelan…su Rai2” | gli ospiti del 2 e 3 aprile

(Di venerdì 29 marzo 2024) In onda su Rai 2 Alessandro Cattelan torna la prossima settimana con due nuove puntate di “c’è”, il late night show della RAI, in onda in seconda serata martedì 2 e mercoledì 3. Martedì 2Alessandro Cattelan ospiterà Tony Effe, Elisabetta Gregoraci e Monica Maggioni. Nella seconda puntata, che andrà in onda invece mercoledì 3, saranno presenti Tananai,Melissa Satta, Stefano Nazzi e Giorgia Fumo. Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks. Leggi anche: Fedez a Belve: le anticipazioni. Tutta la commozione del cantante L'articolo proviene da 361 Magazine.

Se potessi dirti addio: stasera su Canale 5 la prima puntata della miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik: Debutta questa sera in prima serata su canale 5 la miniserie Se potessi dirti addio , che ci terrà compagnia con 6 episodi e quindi tre puntate della durata di 100 minuti. Prodotta da Jeki Production ...

Via Crucis, le meditazioni scritte dal Papa: 'La sofferenza con Dio non ha l'ultima parola': "La sofferenza con Dio non ha l'ultima parola". Il Papa, per la prima volta nel suo pontificato, ha scritto di proprio pugno le meditazioni per la Via Crucis che si svolgerà stasera al Colosseo. Quattordici stazioni nelle quali Bergoglio fa un dialogo con Gesù e denuncia nuovamente la "follia della guerra" e dà voce al dolore davanti ai "volti dei bambini che non sanno ...