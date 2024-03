Stagionature di Grana Padano contraffatte | irregolarità in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutifittiziamente allungate, marchio fasullo su formaggio comune o su prodotto retinato sono state le principali infrazioni accertate in varie località italiane dal Servizio Vigilanza e Tutela del Consorzio, nell’ambito del piano di controlli Buona Pasqua, attivato in previsione dell’aumento dei consumi per le festività. “Volevamo garantire l’autenticità e la qualità del prodotto sulle tavole dei consumatori in un periodo che si può considerare a maggior rischio di infrazioni – commenta il dg del Consorzio, Stefano Berni – quindi il servizio di vigilanza consortile ha intensificato su tutto il territorio nazionale le attività ispettive nella distribuzione e nella ristorazione”. Le situazioni irregolari sono emerse ine nel Veneto. È stato scoperto ...